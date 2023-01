Comme à l’aller, Warnant a fait le gros dos, puis a marqué

Il faut d’ailleurs attendre pas mal de temps avant d’assister à une première occasion dans cette rencontre où il y a peu de différence entre les deux équipes. On joue en effet depuis 23 minutes que Stockay lance une belle action collective en contre. Gueye profite d’une longue transvervale pour alerter Bizimana. Lequel doit sortir une claquette pour éviter l’ouverture du score. Stockay pousse sans mettre Warnant en grandes difficultés non plus. Les Villersois ont d’ailleurs, jusque-là, davantage le monopole du ballon mais ne sont pas vraiment dangereux excepté quelques centres qui passent devant Alfieri. Une frappe villersoise file ainsi à côté du but de l’ancien Tubizien.

Le 0-0 à la pause est assez logique entre une équipe qui a davantage le ballon et une autre qui se crée la seule possibilité de la partie. Le choc tactique entre les deux équipes tient ses promesses et le match dans le match entre les potes Valoir et Jaspart est lui aussi de toute beauté. "Il n’y aura pas de but dans cette rencontre, vous verrez" annonce un supporter qui pense avoir l’oeil averti. Sauf que sur sa première vraie occasion de la partie, Warnant fait mouche d’emblée. Biscotti (et non Cavillot comme annoncé érronement sur notre live en direct) tente une frappe au rectangle. Elle semble croquée et ratée mais après être passée entre plusieurs jambes et sans doute touchée par l’un ou l’autre joueur, elle surprend Alfieri qui ne peut rien faire (0-1). C’est dur pour Stockay mais de plus en plus depuis le début de cette seconde période, les Warnantois prenaient l’ascendant. Stockay n’aura d’ailleurs pas d’occasion jusqu’à la fin de la partie même s’il tentera de pousser sur la fin, sans grand danger. Au contraire, Debefve a même la balle du 0-2 au bout d’une tête qu’Alfieri sort d’une claquette. Warnant mérite un peu plus ce succès qui lui permet de rester en tête. Mais ce Stockay aura, une fois de plus, été solide.

Arbitre: Farid Louai.

Cartes jaunes: Jurdan, Timmermans, Sternon, Mavuba.

But: Biscotti (0-1 67).

STOCKAY: Alfieri, Rayane, Niankou, Boumediane (76 Ozer), Bernier (68 Nezer), Jurdan, Pannier (68 Sternon), Kotchkarov, Gueye (82 Diallo), Boulhal, Ronvaux.

WARNANT: Bizimana, Debefve, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels (72 Biatour), Biscotti (90 Mabanza), Timmermans, Mavuba, Aharrh-Gnama, Fransolet (63 Miezal).