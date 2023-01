Christophe Sinistri va sans doute remplacer David Bemelmans comme président à Hannut

L’information n’est pas encore officielle mais ne devrait pas tarder à l’être: David Bemelmans ne sera bientôt plus le président de Hannut. Quand on dit bientôt, c’est en vue de la saison prochaine. Selon certaines sources, le futur président, à dater de la saison 2023-2024, sera, info à confirmer, le Vilersois Christophe Sinistri âgé de 45 ans. Il n’est pas un inconnu dans l’arrondissement de Huy-Waremme puisqu’il s’agit d’un homme d’affaires à la tête d’une société de toiture et d’un snack. On devrait en savoir plus à ce sujet dans les prochains jours.