Waremme premier tombeur de Binche ?

De l’amusement, les Waremmiens en auront bien besoin face à une formation binchoise qui n’a pas encore connu une seule fois la défaite face à une équipe huy-waremmienne. "À l’aller (NDLR: 1-1), nous étions allés chercher un point sur le fil. J’espère que la chance va enfin nous sourire en 2023…", poursuit le mentor des Wawas. Qu’à cela ne tienne, les Stadistes doivent à présent engranger un maximum de points.

Arbitre: Germain Vanackere.

WAREMME: Laruelle, Lucania et Lapierre rentrent de suspension alors que Julin, Saint-Mard et Lannoy ont pu s’entraîner normalement. Par contre, Boseko et Rihon sont toujours blessés.