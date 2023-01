Verlaine se méfie de ce déplacement à Seraing B

Si Verlaine a récupéré les trois points de sa défaite sur tapis vert dans le cadre de la rencontre aller, les Taureaux n’ont pas oublié la défaite subie sur leur pelouse face à la lanterne rouge. Auteurs d’un premier tour parfait, les Verlainois ont profité de la trêve pour se ressourcer un petit peu, avant une bataille en vue d’une montée qui pourrait être historique pour le club, et notre arrondissement. Mais Amaury Riga se méfie comme de la peste de ce court déplacement. "C’est une partie qui s’annonce compliquée car les Sérésiens font partie du bloc de la D1A et ne se sont donc pas arrêtés pendant la trêve. Physiquement, ils seront en avance sur nous mais nous restons tout de même sur une bonne spirale. Les gars ont fait preuve de sérieux et sont donc prêts. "