Manu Valoir: « J’ai beaucoup de respect pour ce que fait Warnant et Jaspart »

De l’extérieur, on a le sentiment que Stockay a bien progressé depuis l’aller. "Tout le monde a cette impression mais a toujours été dans la bonne optique, assure le coach stockali. Le processus avance de manière collective. Et quand on sera encore plus efficace, on aura encore franchi un cap en plus…"

La progression de Stockay ? Stéphane Jaspart en est conscient. "Ils sont dans une bonne spirale, constate-t-il. Mais, là, pour eux comme pour nous, c’est un nouveau championnat qui commence. Et ce sera la clé du match. Comment on va reprendre eux et nous ? Cela va être décisif…"

Jouée sur le synthétique d’Engis, cette rencontre va en tout cas bien relancer la saison. "Et je sais que Stockay va tout donner, insiste le Jas. Comme il l’a fait au match aller, notre adversaire, qui s’est donné les moyens de ses ambitions avec deux nouveaux transferts, va être solide, un peu à l’image de toutes les équipes de la série. "

Quid de la fin de saison pour Warnant ? Avec la probable annonce de la non-demande de licence pour la Nationale 1, le club villersois ne s’est-il pas tiré une balle dans le pied pour boucler la saison ? "On a un contrat, on doit l’honorer, mais j’espère que non", assure Stéphane Jaspart. Pourvu que Warnant joue le coup à fond jusqu’au bout alors…