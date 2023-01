L’outsider soliérois jouera avec la manière

Battu 0-3 face aux Unionistes lors de la rencontre aller, Solières débutera donc une année 2023 décisive pour le club avec le chapeau d’outsider. Et si la très courte trêve n’aura pas permis aux Soliérois de récupérer ses nombreux absents, David Pauly, le T2 hutois, veut voir son équipe proposer du beau football sur les terres bruxelloises. "C’est une rencontre qui vient peut-être un peu trop tôt pour nous. On doit de toute manière faire avec mais pour 2023, nous allons devoir repartir sur des bases. Nous manquons peut-être d’équilibre au sein du groupe. La preuve en est, notre meilleur attaquant est notre gardien. Mais quand tout se met bien en place, nous pouvons surprendre et faire mal."