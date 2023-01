Yilmaz: « Hamoir se débrouille mieux contre les belles équipes »

Un match qui s’annonce ouvert ?

Lorsque le cinquième du championnat reçoit son dauphin, on peut évidemment s’attendre à une rencontre ouverte et spectaculaire. Un style de match que gèrent généralement bien les Bleu et Noir. "Depuis que je suis à Hamoir, c’est-à-dire six ans, j’ai déjà remarqué que nous avions du mal quand les équipes nous laissent la possession. Par contre, quand on rencontre une équipe qui joue le jeu, nous nous débrouillons pas mal. Pour être honnête, je préfère 1000 fois jouer La Louvière qu’une équipe du bas de classement. À l’aller, nous n’avions pas beaucoup vu le ballon, on avait souffert mais nous avions fait preuve de réalisme. Ici, on sait que ça risque d’être compliqué mais nous sommes prêts. "

Et s’il assure que les remous en interne ne perturbent pas le groupe, le numéro 14 de Hamoir va sans doute devoir faire parler de son sens du but pour offrir un sympathique cadeau aux siens.

Arbitres: Loic Theunis, assisté de Simon Somville et Melissa Lejear.

HAMOIR: Hormis Masset et Messaoudi qui sont suspendus, Raphaël Miceli dispose d’un noyau au complet.