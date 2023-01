Un nouvel exploit des Wawas ?

D’autant que pour ses pensionnaires de P2, l’opposition sera énorme. Après avoir sorti la P1 de Haneffe au tour précédent, c’est une autre équipe de l’élite provinciale qui sera au programme: le RBC Aubel. Une formation qui pointe à la 2e place au classement général et qui n’a mordu la poussière que deux fois cette saison. "Cette équipe sera évidemment favorite de cette rencontre" continuait une coach qui connaît parfaitement les forces en présence.

Et pour cause, lors de la dernière saison, cette même équipe s’était également retrouvée sur la route de Waremme en demi-finale de la compétition, éliminant les Hesbignonnes. "On espère évidemment pouvoir prendre une revanche en créant une énorme surprise. On sera une nouvelle fois déforcées entre blessures et joueuses non qualifiées. Mais, au final, on commence à en avoir l’habitude et nous n’aurons encore rien à perdre. On va tenter de jouer avec nos forces et ne pas laisser les visiteuses développer leur jeu. Pour cela, il faudra impérativement réussir à canaliser la meneuse aubeloise qui avait été décisive lors de la rencontre de l’année dernière" continue Florence François.

Face à un adversaire tout aussi expérimenté, possédant plus de rotations et plus de rythme, la tâche s’annoncera réellement compliquée. Avec 5 points d’avance, Waremme pourrait en tout cas profiter d’un avantage psychologique en cas de départ explosif. "Puis, il ne faut pas négliger le fait d’évoluer à domicile. Sur notre terrain, on espère avoir une grosse réussite qui sera indispensable. On espère également que le public sera présent en masse pour nous booster. S’il joue son rôle de sixième homme, ce sera une carte supplémentaire en notre faveur" lançait une coach qui espère une mobilisation générale vers le Pôle Ballon en ce début de soirée de samedi.