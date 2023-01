Pas de 10e édition des Boucles Claviéroises

Non, il n’y aura pas de Boucles Claviéroises cette année. Alors que l’événement devait se tenir, pour sa 10e édition, les 18 et 19 février prochains et lancer le championnat liégeois et FWB, les organisateurs ont décidé d’annuler l’épreuve. Ils viennent de communiquer. "C’est avec une immense tristesse que le comité de l’Ecurie des Volants annonce l’annulation de la 10e édition des Boucles Clavieroises. Le rallye était prévu les 18 et 19 février prochains et devait lancer le championnat Liégeois et FWB de la discipline. Malgré le respect des délais pour rentrer le dossier d’organisation, rentré en avril, auprès des autorités communales, les organisateurs n’avaient toujours pas reçu de feu vert de la commune de Clavier, pour l’organisation du rallye, en ce début du mois de janvier. Face à cette situation, retardant les démarches et l’ouverture des inscriptions, le comité organisateur a pris la décision d’annuler l épreuve. Le comité de l’Ecurie Les Volants remercie les partenaires, les concurrents et les bénévoles qui s’étaient déjà manifestés en prévision du rallye. Malgré cette mauvaise nouvelle, le Comité adresse ses meilleurs vœux et souhaite une belle saison rallystique 2023 à tous."