Alors qu’on n’attendait plus le premier à ce niveau et qu’on attendra de nouveau le second devant le but adverse, les potes Christophe Nezer et Arnaud Biatour vont se recroiser à l’occasion du derby entre Stockay et Warnant. Confessions entre ex-coéquipiers sprimontois et durbuysiens et qui ont encore fait un soccer la semaine passée.