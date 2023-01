Une fameuse page se tourne. Car Manu Wilmet à Ouffet, c’est une histoire longue de huit saisons. Trois années comme joueur et cinq comme entraîneur. "Je suis arrivé au bout de ce que je pouvais apporter au club. J’ai essayé de faire grandir Ouffet un maximum, notamment avec Francis Aimont. Pour continuer à évoluer, il faut un organigramme et une cellule sportive. Pour le moment, je suis un peu trop livré à moi-même et je sens que je ne sais plus rien apporter. C’est la fin d’un cycle", explique Manu Wilmet.

La touche Wilmet, c’est surtout la progression des jeunes. "C’est ce dont je suis le plus fier. Avec le staff, on est parvenu à prendre des joueurs de P4 ou P3 et de les faire progresser en P2. Et puis, il ne faut pas oublier que le club est le plus petit budget de la série. Ce qu’on parvient à réaliser, ça tient du miracle", poursuit l’intéressé.

Des souvenirs, Manu Wilmet en a plein la tête, dont notamment la finale du tour final de P3 face à Vyle-Tharoul, en 2019, devant 400 personnes. "Chose qui n’était plus arrivée à Ouffet depuis des années, dit-il. Je retiendrai aussi notre montée en P2. Le bilan est plus que positif. Je ne remercierai jamais assez ce club de m’avoir fait confiance. Le comité a été à l’écoute et je ne peux qu’être reconnaissant."

Nul doute que les propositions seront nombreuses.

"Mais je ne suis pas un vautour et jamais je ne postulerai quelque part, précise Manu Wilmet. Je recherche un club en P2 ou une bonne P3 qui voudra jouer le titre dans un club bien structuré."

En attendant, le coach tentera de maintenir Ouffet en P2. L’occasion de boucler la boucle.