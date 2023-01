Ligue A : face à Gand, Waremme Volley à une revanche à prendre ce dimanche 8 janvier 2023

D’abord parce que la situation sur les joueurs blessés s’améliore. L’infirmerie hesbignnone affiche d’ailleurs une meilleure mine qu’en fin d’année 2022. "La bonne nouvelle, c’est que Madsen sera opérationnel à 100%", glisse le coach. Par contre, Lallemand ne devrait sans doute pas jouer. "Il n’y a pas de changement concernant sa situation. Il est incertain et je laisse le staff médical décider de sa situation. Moi, je ne prendrai pas le moindre risque, détaille Fred Servotte. Malheureusement, Perin, Van Loon, Van Dooren et Schroeven ne seront pas encore à 100% mais la situation évolue dans le bon sens. Fin janvier, on devrait être au complet."

Il n’empêche, Waremme Volley devra montrer un tout autre visage qu’à l’aller, qui plus est à domicile.

"On jouera le coup à fond. Les deux dernières rencontres face à Menin et Louvain m’ont vraiment fait plaisir, note le Namurois. Au niveau de l’engagement et de la mentalité, je n’ai rien à dire car les gars donnent le maximum et ne baissent pas les bras. Ça, c’est très important pour moi."

Un comportement qui devrait permettre aux Hesbignons de bien prester face au dernier vainqueur de la Coupe de Belgique qui affiche un bilan de cinq victoires pour quatre défaites. "Le noyau est demandeur et les joueurs ont faim de succès. Ils sont conscients que la situation n’est pas évidente avec les blessés mais on doit faire abstraction de ça."

Le message du coach Servotte est passé. Sera-t-il entendu dimanche après-midi par ses joueurs ?