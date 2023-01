Le tour final ne peut plus échapper à ce Vaux-Borset-là

Les Valborsetins s’en souviennent encore. Il y a un peu moins de neuf mois, en mai 2022, Vaux-Borset battait Wasseiges B (4-1) lors du dernier match de championnat. Un succès synonyme de cinquième place in extremis et une qualification pour le tour final. Cette saison, les Verts semblent avoir appris de leurs erreurs et on prend les paris qu’ils ne devront plus avoir recours à l’ultime journée de championnat pour assurer leur place dans ce Top 5.