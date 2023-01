Jehay B entre dans une phase de reconstruction

Passé à côté du tour final la saison passée, Jehay B n’a plus envie de connaître une telle mésaventure. À mi-parcours, alors que les Jehaytois ont atteint leurs objectifs, Sébastien Pacolet a décidé de changer d’air et de s’offrir un nouveau challenge à Villers. " Le club et moi n’avons plus les mêmes ambitions et j’ai préféré partir de suite plutôt que de faire six mois de trop " , explique l’ancien coach de Jehay B.