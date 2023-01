Football - P1 (bilan de mi-saison) : Hannut n’a pas dit son dernier mot

C’est vrai, notamment si on regarde le bilan chiffré. Cela a été fort agité alors qu’on voulait faire une saison calme, avec comme buts de rester en P1 et de s’amuser. L’amusement n’a pas toujours été là, c’est dommage.

On a l’impression que l’équipe est capable de bien mieux, c’est votre avis aussi ?

Pour moi, au départ, la P1 était une incertitude. Plus les semaines passent et plus on se dit qu’on y a notre place. Et au vu de nos qualités, on a notre place dans le Top 5. Nous sommes aussi en quarts de finale de Coupe de la province, en sortant deux équipes de P1, c’est très bien aussi.

Finalement, qu’est-ce qui bloque ?

C’est simple, il y a trop de gros caractères dans le vestiaire. Il faut quelqu’un pour gérer ça calmement. C’est pour cela que nous n’avons pas nommé de nouvel entraîneur extérieur car on doit aussi préparer la saison prochaine. Marco Crotteux sera dans le vestiaire en permanence et avec Roland Morias, avec son expérience et son calme, on arrive à trouver des solutions.

Qu’est ce qui vous déçoit le plus ? La huitième place ou le bilan de 26 points uniquement ?

Je ne peux pas dire que je suis déçu de la huitième place ou des 26 points. Mais je suis déçu de la façon dont ça se passe, de l’ambiance. On devrait être plus haut. Je pense qu’on va faire une deuxième partie de saison en roue libre. Le Top 5 n’est qu’à trois points, ce n’est rien. Mais c’est aux joueurs de décider. Ils ont du talent, et ce sont eux qui sont sur le terrain.

N’y a-t-il pas trop de stars dans ce groupe ?

Oui, c’est possible. Surtout au niveau de l’ego. Et cela se voit avec certaines engueulades sur le terrain. On devra en tirer des leçons pour la saison prochaine car certains jeunes se montrent aussi. Nous ne devrons plus refaire les mêmes erreurs.

Le départ de Manu Christiaens, vous le regrettez ?

Oui, on peut regretter son départ, mais ça devenait compliqué pour lui, certains avaient pris le dessus. Il n’avait plus d’emprise sur le groupe. Mais je suis sûr qu’il rebondira vite.

Hannut sera-t-il au tour final en fin de saison ?

Je pense que oui. Je ne suis pas aussi sûr que l’année dernière, où j’avais assuré que nous allions gagner le tour final. Mais une nouvelle mentalité apparaît depuis quelques jours. Et au vu des qualités dans cette équipe, elle n’a rien à faire à la huitième place.

Pensez-vous qu’on reverra un jour Hannut au niveau national ?

C’était au départ l’objectif prévu sur trois ou quatre ans. Ce serait bien pour le club mais pas dès cette année. Par contre, l’année prochaine, pourquoi pas. Après, si nous allons au tour final, les joueurs donneront tout, c’est sûr…