D3 ACFF : Junior Frantim dans la forme de sa vie avec le RFC Huy

Aujourd’hui, le médian de 29 ans ne doit certainement pas regretter son choix. C’est que, cette saison, Junior Frantim épate la galerie dans l’entrejeu hutois. "Je me sens bien mieux que la saison dernière, notamment parce que je suis mieux entouré. Si j’avais marqué deux ou trois goals de plus, cela aurait été la meilleure saison de ma carrière, confie l’intéressé. Si je suis dans la forme de ma vie ? Oui, clairement. J’ai envie de prouver à tout le monde mes qualités. C’est surtout grâce au groupe que je m’épanouis."

Un effectif tricolore qui n’a cessé de surprendre positivement en 2022.

" Honnêtement, je savais qu’on pouvait livrer une bonne saison. Même après notre prépa complètement manquée, personne n’a douté parce que tout le monde connaissait les qualités du groupe, explique l’ancien Faimois. Prenez les deux rencontres face à Richelle où on perd. Il n’a pas eu un seul mot et le groupe ne s’est pas désuni. C’est ça notre force et je suis convaincu que notre groupe peut encore réaliser pas mal d’exploits.

« Un point à Marloie, c’est déjà bien »

Toujours bien installé dans le Top 4 avant son déplacement à Marloie, Huy essayera de faire mieux qu’à l’aller et ce pauvre 0-0. Une formation luxembourgeoise qui reste sur quatre défaites de rang. "On se méfie justement de leur mauvaise dynamique car, avec la trêve, ils ont pu recharger les batteries. Je reste persuadé que Marloie va terminer dans le Top 5, c’est une équipe très solide", commente Junior Frantim.

Autant dire que les gars de Manu Papalino ne vont pas chômer sur un terrain qui pourrait être délicat.

"Prendre un point là-bas, ce serait déjà pas mal", sourit le médian qui comptabilise 1212 minutes de jeu cette saison. Preuve supplémentaire que le sympathique Junior a pris de l’ampleur au RFC Huy. Un club où le médian espère rester le plus longtemps possible.

Arbitre: Kevin Lobet.

RFC HUY: hormis Pantot et Passarello toujours blessés, l’ensemble du groupe est disponible.