« Thibaut Bernard progresse bien ! »

"Thibaut a vraiment fait de chouettes progrès la saison dernière, explique-t-il. Il s’est directement bien intégré dans l’équipe nationale. La première année pour un coureur qui arrive des rangs des juniors à ceux des élites n’est jamais évidente. C’est toujours un sérieux challenge, mais il a bien franchi le cap. Il a bien progressé et je pense qu’il va continuer à le faire si tout se déroule bien. Thibaut a aussi pris beaucoup d’expérience en 2022 en participant à des manches de la Coupe des Nations, il a aussi disputé le Championnat d’Europe et celui du Monde. Il a fait tous les grands événements. Et cela devrait à nouveau être le cas cette saison. Y compris déjà pour l’Euro qui arrive, en février, en Suisse. Il sera aligné sur les poursuites. L’individuelle et celle par équipes."

Les deux disciplines de prédilection de Thibaut Bernard. "C’est vraiment ce qui lui convient, ajoute Tim Carswell. Il est solide physiquement. Mais il faut aussi avoir le mental pour briller en poursuite. Mais il l’a vraiment."

« L’idéal serait d’avoir une piste aussi en Wallonie en vue des Jeux Olympiques en 2028 »

Le Néo-Zélandais estime que le Wallon, le seul de l’équipe nationale belge de piste, tourne bien les jambes actuellement. "Les entraînements sont assez bons, se réjouit-il. Thibaut est consciencieux et motivé. Il fait beaucoup de déplacement pour venir sur la piste, car, vous le savez, il n’y en a malheureusement pas en Wallonie. L’idéal serait d’en avoir aussi en Wallonie en vue des Jeux Olympiques en 2028."

Les JO de Paris dans le viseur

D’ici là, il y aura ceux de Paris. Que Thibaut Bernard a dans le viseur.

"Après le Championnat d’Europe en Suisse, où nous essayerons de rivaliser avec les grandes nations de la poursuite par équipes que sont la Grande-Bretagne, l’Italie, le Danemark et la France, il ira à la manche de la Coupe des Nations de Djakarta, en Indonésie. Ces épreuves sont importantes, car les points, pour décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris."

Une médaille d’or à l’Euro U23 ?

Quelles sont les autres ambitions de l’équipe nationale belge de poursuite par équipes pour cette saison ? "Nous avions terminé deuxième la saison dernière du Championnat d’Europe des moins de 23 ans, battus par l’Italie. Nous irons avec la même ossature, et donc avec Thibaut, avec l’espoir de décrocher la médaille d’or. Et nous avions terminé huitième, avec un très bon temps, du Championnat du Monde des élites. Nous viserons cette fois le Top 5."