Quel avenir pour nos clubs ? Nos coachs se sont lancés au jeu des pronos - Les questions qu’on a posées

Quelques jours de pause et c’est déjà la reprise en D2 ACFF. La trêve n’aura pas duré longtemps, encore moins que prévu avec cette journée finalement placée ce week-end alors que ça n’était pas le cas dans le calendrier de départ. Pour relancer la saison, on a donné la parole à nos six coachs régionaux actifs en D2 ACFF. Avec, en filigrane, six questions: quel avenir pour eux ? Et vous allez le voir, ils ont globalement joué le jeu.