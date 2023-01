Manu Wilmet: «Sauver Ouffet-Warzée avant de partir !»

Cela ne se traduit malheureusement pas toujours sur le terrain le dimanche. Ouffet-Warzée n’a ainsi jamais su aligner deux succès d’affilée et il a quelques fois fait le grand écart entre le meilleur (succès à Momalle) et le pire (revers 0-9 face à Jehay) huit jours plus tard. "C’est tout le problème de la nécessaire remise en question après chaque rencontre. Certains se croient trop vite arrivés lorsqu’ils livrent une bonne prestation. Ils n’abordent pas la rencontre suivante animés de l’état d’esprit adéquat et ça se paie cash."

Un joueur dont l’implication n’est jamais prise en défaut c’est François-Xavier Dalla Costa. "Il me faudrait un joueur de sa trempe dans chaque ligne mais cela n’est pas possible" poursuit le coach condrusien qui devrait quitter le club au terme de la saison. "Je vis ma huitième saison ici, rappelle Manu Wilmet. J’en ai livré trois comme joueur et cinq comme entraîneur marquées par une participation au tour final de P3, une montée et trois saisons en P2. Je ne remercierai jamais assez Jean-Paul Collin de m’avoir permis de débuter dans le métier mais là je suis à la fin d’un cycle. Pour tout le monde je pense que le moment est venu de se séparer mais avant cela je veux tout faire pour maintenir le club en P2."