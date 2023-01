La Coupe de Belgique comme bouffée d’oxygène

La suite, on la connaît avec des résultats en dents de scie bien en deçà jusqu’ici des espérances. "On a vécu, avec cette Coupe de Belgique, des moments de grâce, confirme Jean-Guy Eyckmans. On a vu du beau football à l’occasion du mois de septembre. Ce fut moins le cas par la suite avec des résultats tantôt bons, tantôt moins bons. N’a-t-on pas trop laissé d’influx là-dedans ? Je ne sais pas, ça aurait pu nous booster. Mais ça ne l’a fait que partiellement. Dommage… "