Hervé Comijn sur le début de saison de Jehay : "Au-delà des espérances"

Un groupe qui développe un très beau football, tourné vers l’offensive, et qui peut compter non pas sur un mais deux buteurs: Di Miceli (17 buts) et M. Derenne (16 buts). Fort de ces atouts Jehay pointe à la 2e place et domine le classement de la 2e tranche. "C’est le moyen le plus direct pour accéder au tour final et il nous reste deux rencontres pour y arriver: Templiers et Burdinne. Deux adversaires qu’il faudra aborder avec tout le sérieux voulu." Via le tour final où, s’il est champion, Jehay pourrait donc retrouver la P1 un an après l’avoir quittée. "Si ça devait se produire, nous assumerons mais c’est loin d’être une obligation", poursuit Hervé Comijn qui verra rapidement Philippe Gustin afin de discuter de la prolongation de son contrat. "D’abord focus sur les deux derniers matches de la tranche puis on se verra. Et à mon avis nous tomberons vite d’accord."

Jehay et Gustin semblent en effet unis pour longtemps…