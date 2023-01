Georges Jespers, président amaytois: "On est occupé à rebondir"

Mais que s’est-il passé ? "Nous avions construit un noyau de 21 joueurs mais nous avons eu du mal à remplacer certains pions importants qui nous avaient quittés. Techniquement certaines recrues sont pourtant plus fortes mais cela ne suffit pas. Globalement le groupe a manqué d’envie et de constance. Ajoutez-y un brin de malchance, la perte de quatre joueurs et vous comprendrez pourquoi nous en sommes là." Amay n’a toutefois pas cédé à la tentation, comme Burdinne et Clavier l’ont fait, de changer de coach. "Ce n’est pas dans la culture du club de changer pour changer. Le duo Dufer-Puits s’inscrit dans la durée. Il s’est même étoffé avec l’arrivée de Thierry Schutz. Au sein du comité nous pensons que ces personnes sont à la bonne place."

Mais il n’y a pas que le staff à intégrer du neuf, le noyau vient lui d’accueillir pas moins de huit nouveaux éléments (NDLR: A. et K. Sylejmani, S. et M. Buana, J. Mertens, F. Etien Aka, D. Mukele, C. Frederick) tous issus de la JS Liégeoise. "Il fallait réagir et nous avons saisi cette opportunité", poursuit le président amaytois. "Certains ont déjà eu l’occasion de prester et on voit qu’ils apportent un plus. Nos dernières sorties ont d’ailleurs été encourageantes et me rendent optimiste pour la suite car la concurrence accrue au sein du noyau va aussi jouer son rôle."

Amay, qui vient de célébrer ses 101 ans d’existence, semble donc armé pour réussir son opération maintien. "Amay ne peut pas descendre. Après avoir touché le fond nous sommes occupés à rebondir. De nouveaux sponsors nous rejoignent. Le comité s’étoffe, notamment avec l’arrivée de Christine Collignon en qualité de vice-présidente. Les activités organisées marchent bien. Une nouvelle dynamique se met clairement en place." Aux joueurs, maintenant, de concrétiser au classement tous ces signaux positifs.