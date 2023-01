Bah, on ne peut pas être totalement content avec cette 7e place qui laisse un goût de trop peu dans la bouche. Allez, je nous donne un 6/10 mais j’espère mettre un bon 8/10 dans 4 mois. La bonne nouvelle, c’est qu’on n’est jamais qu’à 5 points de la 3e place. Cela veut dire que tout est encore faisable et qu’on peut encore atteindre nos objectifs. Cela reste de prendre part au tour final. Comme chaque saison, j’ai envie de dire…

À un moment, Olivier Parmentier a voulu rendre son tablier mais est finalement resté. Devait-il partir ?

Non, certainement pas. Il a bien fait de rester. Il a fait ce qu’il peut et ne sait pas faire des miracles avec les blessés et les retraits de joueurs. Et ces blessés ne sont pas non plus la responsabilité du coach. Ce sont des faits de jeu qui expliquent ces blessures. Regardez ce match contre Eupen perdu 0-3. Il fait ce qu’il peut une fois encore mais quand les joueurs n’en veulent pas, on ne sait rien faire de plus. Et ce n’est même pas comme s’ils n’étaient pas derrière lui… Ils sont avec lui, je vous le garantis. Mais il est parfois trop gentil. Or, aujourd’hui, quand on tend une main, on nous prend le bras. Il faut en être conscient…

Ne pas disputer le tour final une saison de plus, ce serait une cata ?

Pas une cata, il faut relativiser, mais cela reste clairement l’objectif de la saison. On n’en est pas loin. Il ne manque pas grand-chose finalement. Là, on regarde toujours vers le haut. Mais pour le même prix, si on ne gagne pas ce dernier match face à Hannut juste avant la trêve, on regarde vers le haut. Cette P1 est moins forte que jadis, mais bien plus compacte. Tout le monde peut battre tout le monde. Et on en a fait les frais aussi…

Les regards sont tout doucement déjà braqués vers la saison suivante. Quel avenir pour Fize ?

On fera le point avec le staff dans les prochaines semaines. Rien ne brûle. Par contre, vu l’explosion du coût de l’énergie et la diminution de fréquentation des stades, c’est de plus en plus compliqué de garder le même train de vie. On ne peut pas continuer de la même façon. Donc, oui, comme d’autres, Fize va devoir revoir son fonctionnement général.