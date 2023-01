P3A (bilan de mi-saison) : Lensois aura pêché à la finition

Un premier tour positif

Pour Patrick Bonomi, qui vit au club sa quatrième saison comme T1, tout reste à faire et l’adversité semble plus belle que jamais. "Les quatre dernières rencontres font un peu tache sur notre bilan. Après, tout reste évidemment positif. Si je devais donner une note sur l’ensemble de cette première partie de saison, je pense qu’un 7/10 ne serait pas volé. Après, la lutte pour la montée est acharnée dans une série plus relevée que jamais et des équipes comme Couthuin ou encore Oreye m’ont fait une très bonne impression. "

Un problème face au but

Si Lensois semble tenir la dragée haute face aux équipes du bas de classement, c’est en particulier contre les membres de la colonne de gauche que le bât blesse. Toujours à la recherche de son efficacité, Lensois gaspille et pourrait s’en mordre les doigts. "Quand tu vois que ton meilleur buteur est à 8 buts, ça veut tout dire. Et donc logiquement, il n’y a jamais de match facile. Si nous réussissons à mieux convertir nos occasions, alors on pourra se battre. "

Et si l’adage habituel et un peu bateau répète souvent que la reprise est importante en termes de confiance, "si nous voulons nous battre pour le top 5 et dire qu’au final, Lensois aura vécu une superbe saison, nous devons obligatoirement faire un 9/9 car nous jouons trois équipes du bas de classement. Maintenant, je le répète, il n’y a pas de match facile.", explique le coach.

Après seulement six mois en troisième provinciale, revoilà Lensois engagé dans la lutte au tour final. La saison passée, ce mini-championnat avait souri aux Rouges, le niveau de cette saison est tel qu’il faudra un nouvel exploit pour retrouver le club en deuxième provinciale dès la saison prochaine.