Notre préparation a été meilleure en encadrant les joueurs plus sérieusement et assidûment. Nous avons réalisé des tests physiques dignes de la Nationale. Tout cela avec l’appui d’Yves Devillers qui a l’esprit geerois.

Pourtant, la période des transferts n’a pas été un long fleuve tranquille.

Nous avons pris plusieurs boîtes. Notamment avec Debante, le gardien qui est finalement allé à l’UCE Liège, ou Formica qui a préféré Hannut. Au moment de s’engager, nous n’avions pas encore assuré notre maintien. Ils n’ont pas voulu prendre de risques.

Auraient-ils apporté un plus à l’équipe ?

Debante pas spécialement puisqu’il a été remplacé par Aerts qui a énormément de qualités. Mais un Formica nous aurait assurément été profitable, vu nos difficultés dans le secteur offensif.

Ressentez-vous de la pression ?

Cette saison est importante. Tant pour moi que pour Maxime Beauduin, notre nouveau président, qui a le souci de bien faire. Nous allons donc faire pour un mieux avec nos moyens.

Et pour l’an prochain ?

J’espère encore améliorer l’équipe, même s’il est compliqué de rivaliser avec notre budget restreint. Malheureusement, on parle un peu trop d’argent dans le football et ce n’est pas la philosophie du club.

Mais vous avez d’autres qualités à faire valoir.

Quand la sympathie générale transpire à tous les niveaux et que l’ambiance est bonne, cela fait beaucoup. La preuve, c’est que les transferts ont été très vite bien intégrés, à l’image de Cokgezen qui adore le côté familial de notre club. Néanmoins, les anciens, comme les nouveaux, doivent prouver qu’ils méritent leur place. Il n’y a pas de passe-droit. Il faut constamment se remettre en question. Personne n’est indispensable.

Quel est votre programme pour début janvier ?

On reprend les entraînements le 3 à raison de trois séances et un match par semaine. La première rencontre est fixée au 15 à Eupen. C’est un déplacement à prendre très au sérieux car ils sont difficiles à manœuvrer dans leurs installations. Pourtant, nous devrons prendre les trois points avant d’affronter Wanze/Bas-Oha et Fize.