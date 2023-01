P2A : Verlaine B ou l'énigme verte

Avant-dernier, Verlaine B est à sa place

"Non, absolument pas. Au vu de ce que nous avons montré, nous méritons bien mieux. D’ailleurs, la majorité de nos adversaires a reconnu que nous méritions davantage de points face à eux."

Verlaine B ne marque pas assez

"Là, par contre, je suis d’accord. Nous ratons énormément, que ce soit nos tirs ou la dernière passe dans le rectangle adverse. Il y a une part de malchance mais également de maladresse. Si c’est un manque de confiance ? Certes, l’état d’esprit n’est plus le même que la saison dernière mais personne ne nous impressionne. Nous ne montons pas sur le terrain en nous sentant inférieurs à l’adversaire. Je pense d’ailleurs que nos trois partages de rang face à Ferrières, Braives et Momalle sont assez révélateurs. Nous avons mené à chaque fois."

Les renforts de D2 n’en sont pas vraiment

"Pas d’accord. Ils ont à chaque fois apporté quand ils étaient là. Certes, nous avons moins d’automatismes avec eux mais leurs qualités individuelles compensent largement. Et puis, ce sont souvent les mêmes qui viennent avec nous donc ça influe peu sur la cohésion du groupe. "

Verlaine B sera dans la colonne de gauche en fin de saison

"J’y crois fortement. Nous avons les capacités pour le faire en tout cas. Le début d’année sera très important. Nous devons être affamés de points. D’ailleurs, je pense que la petite trêve nous fait du bien. Par messages, nous commençons déjà à trépigner d’impatience. Nous serons revanchards et on a envie de montrer un tout autre visage. Personnellement, je pense également pouvoir faire mieux car, après un bon début de saison, j’ai été plus irrégulier."