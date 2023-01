Les promus sérésiens lancés vers un nouveau tour final ?

Une certaine confiance qui aide d’ailleurs les siens à se montrer sous leur meilleur visage depuis quelques semaines maintenant. "Il y a beaucoup d’amour dans cette équipe. Les joueurs sont épanouis, souriait l’ancien joueur professionnel. Pourtant, au début, l’entente n’était pas optimale avec tout le monde. Puis, on a su se retrouver et j’en suis très fier. "

On le comprend, là où certaines équipes s’essoufflent peut-être déjà, Seraing Athlétique arrive à pleine vitesse pour cette deuxième partie de saison. "Nous avons tout ce qu’il faut pour être au tour final. Nous y croyons en tout cas même si on préfère avancer dans notre coin."

Difficile de donner tort à l’entraîneur tant son équipe semble imprévisible aussi bien collectivement qu’individuellement. Le meilleur exemple ? Christopher Ngiambila qui trône en tête de notre classement de l’équipe-type en P2A. "C’est mérité pour lui. L’année passée, il était parfois trop brouillon mais cette saison il est davantage décisif dans ses dribbles et ses tentatives. Mais, il n’y a pas que lui. Nous avons un groupe qui regorge de bons joueurs " se satisfaisait l’ancien attaquant reconverti entraîneur.

Une transition amorcée la saison passée et qui semble porter ses fruits cette année. "En tant que coach, je continue d’apprendre tous les jours. Avec notre début de saison plus compliqué je me suis retrouvé rapidement face à mes limites mais en continuant de protéger mes joueurs, ils ont fini par me le rendre." Dès lors, pas étonnant qu’Adolph Tohoua parle de sentiments quand il évoque son noyau.

Et quand on sait que l’amour triomphe toujours…