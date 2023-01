Bientôt une fusion entre Amay-Hermalle et Viamont ?

Les discussions ont en tout cas débuté en début de saison entre les deux comités et l’ensemble des affilés sont prévenus. "On doit d’ailleurs avoir une réunion au mois de janvier pour finaliser la chose car il reste encore quelques détails à régler mais c’est en très bonne voie" nous dit-on au sein des deux formations.

Forcément, il reste de nombreux points d’interrogation. On pense notamment à l’appellation de cette fusion ou encore aux installations. Depuis la saison dernière, les pongistes de Viamont s’entraînent régulièrement avec ceux d’Amay-Hermalle. Alors, vont-ils continuer d’utiliser le hall omnisports amaytois ? L’ensemble des pongistes taperont-ils toujours la balle dans la salle de gym de l’école communale de Hermalle-sous-Huy ? Autant de questions qui seront sur la table dans les semaines à venir.

Si celle-ci est confirmée, il s’agit là d’une aubaine pour les deux clubs. En proie à plusieurs problèmes d’effectif au sein de ses deux équipes premières, Viamont A et B pointent à la dernière place en P1B et P2C. Un rapprochement avec Amay-Hermalle permettrait ainsi d’inscrire davantage d’équipes en championnat.

Avec 41 affiliés actuellement sur la liste de force, contre 21 pour Viamont, le cercle présidé par Luc Jonet pourrait, lui, bénéficier d’une montée en P2 ou P1 plus tôt que prévue et ainsi constituer une sérieuse équipe première la saison prochaine. Pour rappel, Amay-Hermalle compte toujours dans ses rangs Steve Bovenisty (B0) et Geoffrey Slodowicz (B4). Si vous ajoutez, en plus, Sébastien Cornet (B6) ou Céline Bechet (B6), cela fait quatre excellents joueurs capables de faire monter n’importe quelle équipe.

Une aubaine, donc, pour toutes les parties ainsi que pour le ping huy-waremmien.