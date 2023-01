P2A (bilan de mi-saison) : à Waremme B, le jeu est beau, le bilan comptable un peu moins

Résultat des courses, les joueurs de Romain Paquet plafonnent un peu au sommet de la colonne de droite. "Mais nous devons viser plus haut. Nous avons les armes pour en tout cas, expliquait celui qui est passé par visé et Seraing chez les jeunes. Même si notre effectif évolue chaque semaine avec les U19 qui montent mais également ceux qui vont avec la D2, nous nous entraînons tous ensemble donc nous avons tout ce qu’il faut pour le faire."

Des paroles ambitieuses mais qui reflètent la force de caractère du meneur de jeu malgré son jeune âge. Un brin perfectionniste, le numéro 10 des Stadistes aimerait d’ailleurs être plus décisif pour les siens. "Le coach me donne des responsabilités en étant le meneur de jeu. De base, ça me mettait un peu de pression et puis je me suis adapté. En revanche, je dois marquer plus souvent" pointait celui qui est pourtant le meilleur artificier des Wawas avec six réalisations en championnat.

Des buts qui pourraient donc bien permettre à Waremme B d’entamer une remontée que Lleyton Gauthier imagine totalement folle. "Je nous verrais bien terminer aux alentours de la sixième position. Nous manquons parfois un peu de grinta mais je suis sûr qu’on va corriger le tir. Physiquement, nous sommes en tout cas préparés pour y arriver" concluait celui qui rêve d’évoluer bien plus haut dans les prochaines années.

Et si insouciance et confiance font parfois bon ménage, elles ne sont rien sans un goût pour l’effort et la révolte que Waremme B devra afficher davantage dès janvier.