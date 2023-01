Football - P2A (bilan de mi-saison) : SOS cohésion à Huccorgne

Cette saison, la physionomie semble quelque peu s’inverser. Au grand dam de joueurs plus anciens comme Sébastien Larock. "J’ai envie de dire que, qualitativement, notre douzième place est un peu sévère. En revanche, mentalement, ça reflète bien notre force actuelle" abonde d’emblée le milieu de terrain.

Mais n’allez pas croire que le groupe est en plein conflit. "Non, c’est assez bizarre. Il n’y a rien de négatif mais rien de positif non plus. J’ai l’impression que, cette année, on ne ferait pas tous le mètre pour les autres" tentait d’illustrer celui qui a fait une pige à Wasseiges en 2020-2021.

Difficile en plus de trouver les raisons de cette relative perte de cohésion. "Huccorgne reste un sympathique club de village avec beaucoup de belles personnes. Peut-être que les départs de gars comme Guy Derenne et Robin Mazuy, qui n’hésitaient jamais à mettre l’ambiance, nous pénalisent un peu. Nous avons plusieurs jeunes qui ne connaissent pas encore cette atmosphère d’équipe première" expliquait le numéro 8.

Et si les gars d’Éric Heine devront trouver les clés pour renouer avec une cohésion sans faille, ils auront aussi à charge de se montrer plus créatifs offensivement. "L’équipe a toujours été dépendante de quelques joueurs décisifs dans la surface adverse. Sauf que cette année, Dorian Dhaeze n’est, par exemple, pas assez servi. On sait qu’il ne lui en faut pas cinq pour la mettre au fond. Mais il lui en faut au moins une" ironisait celui qui a été formé du côté de Wanze Bas-Oha notamment.

Et si le médian de 25 ans se permet d’être aussi franc, c’est qu’il a conscience que son rôle dans l’équipe évolue. "Je dois guider les jeunes un peu comme d’autres l’ont fait avec moi quand je suis arrivé. Nous savons pertinemment que c’est ainsi que nous parviendrons à aller chercher les points nécessaires pour le maintien" martelait Sébastien Larock en évoquant une dernière fois ses craintes pour les prochains mois. Une peur légitime mais que les Huccorgnois sont bien capables de dissiper. Comme depuis plusieurs années.