Football - P3A (bilan de mi-saison) : Sébastien Bertrand (Racour) : « Nous ne nous créons plus assez d’occasions »

Passé d’adjoint à T1 suite au départ d’Eddy Van Roosendael, Sébastien Bertrand s’est vite adapté aux besoins de son équipe. Mais comme nous, il reconnaît que son groupe manque d’un petit quelque chose. "Le plus surprenant vis-à-vis de la saison dernière, c’est que nous ne nous créons plus assez d’occasions. C’est assez grave. Après, le classement est coupé en deux. On voit les six premiers qui sont en tête, et puis il y a le reste. "