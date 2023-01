Football - P3A (bilan de mi-saison) : Oleye se savait capable du Top 5

Oleye dans le Top 5

" Pour les autres équipes, j’ai l’impression que nous sommes la surprise de cette série mais de notre côté, on espérait réaliser un tel résultat. Cela fait désormais deux saisons que nous sommes en place avec Jean-François Nossin et on connaissait la force de ce noyau. On s’attendait aussi à une série plus relevée. Les équipes déjà présentes en P3 m’ont un peu déçu car elles n’ont pas imposé un rythme plus rapide que ce que l’on m’avait dit. Nous étions mêmes meilleurs qu’eux dans l’impact physique. "

Le tour final

"C’est obligatoire d’y penser aprèsdix-huit rencontres, c’est même devenu notre gros objectif. Si on monte en deuxième provinciale, tout le club devra se structurer. Le plus grand défi ne situera donc pas au sein du groupe, mais plus haut."

Le tournant

"Sans aucun doute la défaite subie contre Warnant B alors que nous menions 2-0 à la 70e. C’est là où l’on s’est rendu compte que nous nous sommes vus trop beaux. Elle a piqué, mais elle a permis à tout le groupe de se rebeller par après."

Un groupe solidaire

"C’est une particularité d’Oleye, on a su faire le gros dos malgré énormément de blessures, comme à Lensois où Jean-François (NDLR: Nossin, le coach) avait même dû se mettre dans le groupe. C’est notre marque de fabrique. "

La dernière saison entre les perches d’Alex Chasseur

" Je préfère dire joker (sourire). Je pensais vraiment que c’était ma dernière saison comme joueur car physiquement, c’était très dur. Pour le moment, ça va bien et puis, Oleye a un bon groupe et une bonne équipe. Si on reste comme cela, c’est sûr que ça donne envie de continuer… "