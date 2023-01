J’aurais tendance à dire six et demi ou sept si je parle de l’équipe en elle-même. Et je donnerais un trois ou un quatre au niveau des circonstances qui ont tourné autour de l’équipe. On pensait avoir un centre-avant, mais ça a foiré. L’entraîneur nous a aussi quittés. Tout ça, ce n’est pas la faute des joueurs. Il y a un bon groupe, on le verra au deuxième tour, j’en suis persuadé. On a aussi sorti quelques jeunes, c’est très valorisant. C’est pour cela que je donne quand même une bonne cote, je crois en cette équipe.

Depuis que vous êtes au club, peut-on dire que c’est la pire demi-saison de Waremme ?

La pire reste celle où on a failli descendre il y a trois ou quatre ans et qu’on s’est sauvé, déjà à l’époque, grâce à Henri Verjans. Avec l’histoire du Covid, le championnat avait été interrompu et on avait passé trois équipes lors du dernier match. Mais c’est la deuxième pire année, oui.

Quelle est la raison principale de ce départ manqué ?

On s’attendait à avoir un buteur avec Senakuku. Mais, malheureusement, il était blessé en arrivant chez nous et il n’a jamais joué. Si la même équipe a un buteur qui marque, on est loin d’être avant-dernier comme maintenant.

Quelle est la solution ?

Trouver un bon centre-avant, le remplaçant de Senakuku, lors du mercato. Avec nos jeunes, nous avons une belle équipe et un peu de concurrence, mais il faut aussi que ces jeunes soient encadrés.

Justement, ne devriez-vous pas faire plus confiance à vos jeunes ?

Si, on veut continuer à le faire. Mais si on ne fait rien, ce ne sera pas évident non plus. En janvier, notre centre-avant (NDLR: Gueye) sera suspendu pour quatre matchs. Julin revient à peine d’une déchirure. Du coup, on va se retrouver avec le petit Étienne, qui nous a épatés, seul devant à 17 ans. Nous sommes trop faibles dans le noyau en nombre.

Le maintien, vous y croyez encore ?

Oui, évidemment. Je ne suis pas naïf non plus. Si nous étions faibles, je le dirais. Mais je serais vraiment étonné que Waremme descende.

Descendre, ce serait une catastrophe ?

Non, je préfère descendre avec mes jeunes et rebondir avec eux plutôt que de transférer six ou dix joueurs. Il n’a jamais été question de prendre six joueurs. Déjà trois transferts, ce serait étonnant. On va plutôt miser sur un ou deux gars qui ont un calibre et qui sont d’accord et intéressés de faire progresser les jeunes et de les encadrer. On investit depuis une dizaine d’années dans notre école de jeunes, autant en profiter.