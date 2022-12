Mérites sportifs - Sportif de l'année : Cian Uijtdebroeks s’est fait un nom chez les pros

Mais il y a un monde de différence entre les courses de jeunes et celles des pros. Un monde que Cian Uijtdebroeks a parfaitement franchi en 2022. Dès sa première course dans le peloton des stars, il s’est directement échappé, avec des coureurs comme Alejandro Valverde ou Tim Wellens ! Il a aussi été chercher des résultats (NDLR: septième du Per Sempre Alfredo, septième et huitième d’étapes de la Semaine Coppi-Bartali dont il aurait terminé dans le Top 10 du classement général s’il n’avait pas chuté à la dernière étape, sixième, huitième et neuvième d’étapes et huitième du classement final du Tour de Norvège, troisième et quatrième d’étapes du Sibiu Tour et troisième du classement général, dixième au sommet du Mur de Huy sur le Tour de Wallonie…), avant de remporter, avec la manière, le Tour de l’Avenir, soit le Tour de France des moins de 23 ans. Plaçant son nom dans un riche palmarès qui comprend aussi Tadej Pogacar, Egan Bernal, David Gaudu, Tobias Foss et bien d’autres !

Pas étonnant qu’il ait été désigné comme sportif de l’année par notre rédaction et par nos fidèles lecteurs. Entretien avec le coureur de la formation Bora-Hansgrohe.

Cian, félicitations pour ce titre ! Que représente-t-il pour vous ?

C’est vraiment chouette de l’obtenir. J’en suis content. C’est très motivant de savoir que les gens de ma région suivent mes performances. C’est très important pour moi de savoir que le public est derrière moi, qu’il apprécie les efforts que je fais.

Vous sentez plus de soutien du public depuis que vous êtes pro ? On imagine que cela a changé depuis votre victoire au Tour de l’Avenir…

Oui. Je le vois quand je m’entraîne. Parfois, des gens ouvrent la fenêtre quand ils me voient et crient pour m’encourager ! C’est très chouette. Je me souviens que lorsque je suis rentré chez moi après ma victoire sur le Tour de l’Avenir, presque tout mon village était là pour m’accueillir. Mon succès sur cette épreuve a effectivement fait beaucoup de publicité, c’est une grande course. Même si cela ne m’a pas changé personnellement. Je continue à travailler pour réussir mes objectifs. Je tiens d’ailleurs à remercier le public, les supporters. C’est même assez fou tout ce soutien. Je ne suis encore personne dans le monde du vélo. Mais j’étais déjà bien soutenu avant ma victoire sur le Tour de l’Avenir. Je me souviens de la clameur pour moi au départ du Tour de Wallonie, sur le podium de présentation des coureurs. Elle était forte et cela avait surpris tous mes coéquipiers !

Comment se déroule votre préparation hivernale ?

Très bien. J’ai eu un stage avec mon équipe en Espagne. Je suis rentré pour Noël à la maison, mais je suis depuis retourné à Majorque. Le temps en Belgique est une catastrophe ! C’est mieux de m’entraîner au soleil. Je vais rester à Majorque jusqu’à ma première course de la saison, qui sera au Challenge de Majorque, à la fin du mois de janvier.

Vous avez changé quelque chose dans votre préparation ?

J’ai continué à beaucoup travailler le contre-la-montre. Mais j’ai aussi changé d’entraîneur. Celui que j’avais devient responsable de la performance de mon équipe et je travaille désormais avec un nouveau venu dans l’équipe, qui vient de la formation UAE (NDLR: celle de Pogacar et désormais Tim Wellens). Et je suis très content de sa méthode. On travaille bien la base, de manière plus tranquille à cette période.

Quel sera votre programme ?

Après Majorque, je ferai le Tour d’Oman, les Classic Drôme et Ardèche, le Tour de Catalogne pour lequel je vise un premier pic de forme, le Tour des Alpes, le Circuit de Wallonie, peut-être le Tour de Hongrie avant celui de Suisse. Je retournerai au Sibiu Tour en été pour préparer le Tour d’Espagne, qui devrait être mon premier Grand Tour. Ce serait un rêve d’être au départ.