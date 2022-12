Mérites sportifs 2022 - Evénement de l'année : Un rêve qui laisse un goût amer à Yves Simonet

Malgré tout, près de trois mois plus tard, son voyage dans l’archipel du Pacifique lui laisse un fameux goût amer au fond de la gorge. "Oui, j’ai réalisé mon rêve car je m’étais dit que je voulais y aller au moins une fois. Cela reste une bonne expérience, mais j’espérais bien mieux, peste, encore un peu, Yves Simonet. Il y avait moyen de faire mieux, j’étais très très déçu. Au point de ne plus être très chaud de retenter l’expérience. Car, finalement, que ce soit ma course ou mon séjour, rien ne s’est passé comme prévu. D’ailleurs, lors des deux premiers mois, je me remémorais cela à l’entraînement. Il m’a fallu pas mal de temps pour passer au-dessus."

Mais, désormais, le deuxième du Challenge condrusien 2022 dans la catégorie des V1 est reparti. Et il n’a qu’une seule envie: retenter l’expérience au plus vite. "Pour cela, il faut que je trouve l’Ironman où je veux me qualifier (NDLR: cela pourrait être, comme l’année dernière, celui de Maastricht) et puis penser au budget. Car, cette année, les gens et les sponsors ont suivi mais c’était un one shot. Cela ne marchera pas deux fois, je devrai trouver d’autres solutions."

Mais avant de penser à 2023, cette récompense était aussi une manière de clôturer 2022 d’une belle façon. Une année qui est sans doute la meilleure de la carrière d’Yves Simonet. "Je viens également de recevoir le mérite sportif de la ville de Huy, comme en 2017. Je termine deuxième du Challenge Condrusien, deuxième du Challenge francophone en triathlon, je remporte ma catégorie sur l’Ironman de Maastricht et j’ai réalisé quelques podiums à l’étranger sur des Semi-Ironman. Tout ça, ça montre que j’ai fait une grosse saison et ce, même si j’approche des quarante ans", rigole le Hutois qui compte encore faire mieux dans les mois à venir.