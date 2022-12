Mérites sportifs 2022 - Coach de l'année : Stéphane Jaspart, figure de l’année folle de Warnant

Vainqueurs de la troisième tranche et du tour final de D2 ACFF la saison dernière, les protégés du président Houssa remettent ça dans ce nouveau championnat avec le gain de la première tranche et le titre honorifique de champion d’automne. Et plutôt que de récompenser l’équipe en elle-même, qui finit deuxième derrière Overdrive, ce sont les qualités de son coach qui ont été plébiscitées avec ce sacre de coach de l’année. "C’est toujours un peu particulier, cela n’arrive pas tous les jours. Oui, cela me fait plaisir. Je suis un peu étonné, mais très heureux d’être reconnu", réagit le "Jas", un brin gêné.

Mais s’il a pu remporter ce titre, l’Engissois sait qu’il le doit aussi à ses joueurs et son staff. "Un tel titre, c’est toujours aussi un peu grâce aux autres car, tout seul, je ne saurais rien faire. Si j’ai été élu, c’est parce que l’équipe a bien tourné. Et ce titre, il représente le club dans son entièreté. Oui, c’est un titre individuel mais qui témoigne du travail de tout un club."

Si l’on regarde les résultats plus en détail, ce sont les votes au sein de notre rédaction qui ont fait pencher la balance en faveur de Stéphane Jaspart. Et pour cause, il n’a pas du tout mobilisé ses troupes. "Je suis sur les réseaux, oui, mais je ne m’y manifeste jamais, confirme-t-il. Mais ce n’est pas plus mal qu’il n’y ait pas eu d’influence ou quoi que ce soit au sein du club. Cela s’est fait naturellement et c’est encore mieux car je ne m’attendais pas, du coup, à recevoir ce titre. C’est un vrai plaisir de remporter un titre comme ça sans rien faire pour le gagner. Et il fera plaisir à tout le monde, j’en suis sûr."

Toujours en tête de la D2 ACFF, Warnant aura donc vécu une année 2022 exceptionnelle de bout en bout. La preuve avec un seul chiffre: quatre défaites seulement en championnat sur les douze derniers mois. "Au niveau des stats, que ce soit moi ou les joueurs, personne n’avait jamais réalisé ça. Alors, oui, on aime bien de s’amuser, reconnaît Stéphane Jaspart. Mais il ne faut pas oublier le boulot qu’on réalise en semaine, on ne peut pas enlever ça aux joueurs. On a toujours essayé d’avoir une bonne ambiance. C’est important car, sans ça, on n’aurait pas de tels résultats. " Nul doute que ce titre honorifique sera bien fêté à la reprise du côté des Burettes !