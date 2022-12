Mérites sportifs 2022 - Club/équipe de l'année : Overdrive Racing a pris tout le monde de vitesse

C’est donc tout logiquement que l’écurie de Jean-Marc Fortin a également été plébiscitée aussi bien par les internautes (deuxième) que par notre rédaction (premier). "Je suis évidemment très content. Même au niveau régional, cela reste une belle reconnaissance, c’est sympa, réagit le directeur de la société, juste avant son départ pour l’Arabie Saoudite, d’où le Dakar démarre ce samedi. Certes, nous avons gagné d’autres prix, mais être reconnu dans son fief, c’est bien aussi. C’est gentil de votre part. "

Si Overdrive, fondé en 2007, s’était déjà fait un nom sur la scène internationale, cette année 2022 a dépassé toutes les attentes. "Oui, ce sera difficile de rééditer une telle année, reconnaît Jean-Marc Fortin. Toutes les planètes se sont bien alignées. Et on s’est imposé face à des marques comme Prodrive avec Loeb ou Audi avec Sainz et Peterhansel. Cela montre qu’on a un petit joyau dans la région et qui s’exporte bien. Pour nous, c’est une énorme fierté mais aussi le fruit du travail que nous avons mis en place depuis des années. On forme une vraie grande famille et cela fait plaisir de sentir que les gens sont bien chez nous. "

Ce sont ainsi 40 employés à l’année, un chiffre qui monte à 140 sur une épreuve comme le Dakar en comptant les pilotes, qui participent aux succès de l’écurie villersoise. Un lieu que Jean-Marc Fortin ne voudrait quitter pour rien au monde. "Non, car la Belgique est bien située en Europe. Nous ne sommes pas loin d’aéroports comme ceux du Luxembourg, d’Amsterdam ou même d’autres en France. Et puis, pour nous, c’est aussi important d’être reconnu en Belgique parce qu’on fait. Histoire d’avoir des sous-traitants, des contacts qui ont les mêmes objectifs que nous, aussi bien au niveau sportif que commercial. Sans oublier qu’il est vraiment agréable de travail dans sa région, non", sourit celui qui est également impliqué à Solières Sport.

Et, qui sait ? Avec une nouvelle victoire au Dakar d’ici quinze jours, Overdrive Racing aura peut-être déjà fait un fameux pas vers un nouveau sacre dans un an.