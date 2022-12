Mérites sportifs 2022 à Huy-Waremme : Matt Closset est la révélation de l'année

Vainqueur du Top 12 chez les minimes et premier au ranking belge, plus jeune joueur à évoluer en Nationale en Belgique, médaillé de bronze à l’Open du Maroc U13 et à l’Open de Géorgie U13, sélectionné pour représenter l’Europe lors d’un stage international espoirs et première participation à un championnat d’Europe: Matt Closset a connu une année 2022 tout simplement exceptionnelle. On en oublierait presque qu’il n’est âgé que de douze ans. "Honnêtement, je ne m’attendais pas à vivre autant de bons moments. Depuis que j’ai débuté le tennis de table, j’ai toujours eu la chance de pouvoir compter sur ma famille et mes deux frères (NDLR: Noah et Tom). Mon meilleur souvenir ? Je dirais que c’est ma victoire lors des huitièmes de finale à l’Open de Géorgie. Je suis mené deux sets à zéro et je parviens tout de même à l’emporter. J’ai senti que j’avais progressé, surtout dans la tête. Cette récompense me fait énormément plaisir, cela me booste encore plus pour les mois à venir, glisse le B4. Au début de cette saison, j’ai connu un gros changement avec un nouveau club et une nouvelle division. Les débuts ont été un peu compliqués mais, maintenant, tout va très bien."