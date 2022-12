Fernandez, Jamoul et Jalet: ils rouleront aussi en 2023

Tradition de l’intersaison dans la discipline, de nombreux équipages annoncent de quoi sera faite leur année à venir. Trois copilotes régionaux verront encore leur nom sur la vitre arrière en 2023: Kévin Fernandez, Renaud Jamoul et Johan Jalet. Si pour l’un, l’annonce n’est pas vraiment une surprise, les deux autres feront plaisir aux amoureux de la discipline. Premier nommé, Kévin Fernandez confirme ce qu’il annonçait dans nos lignes la semaine passée, il roulera en 2023 aux côtés de Thibaud Mazuin. Le Villersois disputera un programme mixant épreuves du BRC et épreuves régionales pour un total de dix manches. Renaud Jamoul , lui, continuera la belle lancée connue en cette fin d’année 2022 aux côtés de Jos Verstappen. S’il est trop tôt pour annoncer un programme, le duo devrait régulièrement se retrouver au départ de nos manches nationales mais pas que, puisque le pilote aimerait, à terme, disputer le WRC Master Cup. Quelques manches internationales ne sont donc pas à exclure. Enfin, un retour est également à signaler. Johan Jalet sera au départ des Legend Boucles de Bastogne. Après presqu’une année de pause, le Wanzois et son pilote Ghislain de Mévius retrouveront leur Ford Escort MK2 pour la célèbre épreuve historique.