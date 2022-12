Bruno de Wilde, c’est reparti pour un tour

Ensuite, tout s’est enchaîné. L’annonce d’une Renault Clio de deuxième génération, une voiture très performante qui n’a plus besoin de faire ses preuves, a attiré le regard du champion. "J ’ai pu aller l’essayer et j’ai vite compris pourquoi cette voiture était si souvent bien classée. Au niveau des performances, j’ai l’impression qu’on n’est pas loin de la 208 R2. Je l'ai donc achetée. On va maintenant essayer d’y mettre une déco sympa."

L’achat d’une telle voiture justifie à elle seule les ambitions de Bruno: il veut remettre son titre en jeu l’an prochain. "Maintenant que j’ai la voiture, tout se dessine petit à petit même s’il y a beaucoup de flou. La première surprise que j’ai eue est l’annonce de ma fille Louisa, elle veut rouler avec moi cette année."

Annonce qui tombe à pic car son coéquipier habituel, Johan Cuyvers, bien que motivé, ne cachait pas que sa présence était parfois le fruit de quelques sacrifices. En revanche, difficile d’y voir clair dans l’élaboration d’un programme. "L’an dernier, tout s’est un peu fait à la carte, au fur et à mesure des résultats. On était obligé de rouler un maximum car chaque unité comptait. Cette année, avec les treize manches au programme, c’est impossible pour moi. On a déjà vu l’an passé que nous étions deux survivants à Spa, avec Stefaan T’joens. On espère donc que le nombre de manches obligatoire tombera aux alentours de sept ou huit. On dessinera alors un programme. Pour le reste, les décisions seront évolutives en fonction des premiers résultats."