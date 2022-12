Football - P2A (bilan de mi-saison) : Christophe Grilo (La Clavinoise) : « Bien sûr qu’on y croit encore »

Après quatre journées et un 0/12 brutal, le mentor hutois présente sa démission. L’intérim d’un match est assuré par son T2 Christophe Grilo avant que Gilbert Rentmeister, déjà présent au club, ne soit investi en qualité de T1. Une victoire à Burdinne s’ensuit puis un 0/18 qui voit Rentmeister lui aussi laisser sa place. Christophe Grilo monte dans la hiérarchie et son équipe surprend Braives avant de réussir deux partages face à Ouffet et Verlaine puis de s’incliner face aux cadors que sont Ferrières, Momalle et Jehay.

"Avec huit points, nous sommes loin de ce que nous espérions, analyse le coach clavinois. Notre mauvais parcours est la résultante de différentes choses comme les blessures, certains transferts qui n’ont pas répondu à l’attente, un manque de réussite et une trop faible implication d’une partie du noyau lors de la campagne de préparation. Le groupe est aussi très jeune et il nous manque clairement un numéro 9."

Malgré cela, les Bordeaux se sont payé le scalp de Braives. "Ce jour-là, j’ai vu un groupe se donner à 150% et ça nous donne de l’espoir pour l’avenir. Nous ne nous sommes aussi inclinés que par un but d’écart face à de belles équipes comme Huy, Seraing Athlétique, Momalle et Ferrières. L’équipe est donc capable de rivaliser face à n’importe quel adversaire mais il faut maintenant apprendre à forcer sa chance pour que ces belles prestations débouchent sur un résultat. Cela passe par un gros travail en semaine et un esprit de groupe sans faille."

L’espoir de se maintenir est donc toujours bien vivace. "Oui, car, mathématiquement, c’est jouable. Janvier sera à mon sens déterminant avec des déplacements à Huy B, à Templiers et à Waremme B ainsi que la réception de Burdinne." Soit autant de rencontres que Sullivan Delhaise, suspendu, ne jouera pas. "Sa suspension a été ramenée de six à trois mois donc je ne pourrai compter sur lui qu’en avril, ce qui est embêtant car notre défenseur est un pion majeur de mon dispositif." Une contrariété supplémentaire dont La Clavinoise se serait bien passée au moment de jouer son avenir en P2.