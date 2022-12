Football - P4A : Wasseiges B : « On mérite le double de points » assure Jonathan Huens

À l’instar de l’équipe première, la deuxième formation de Wasseiges ne regarde pas en haut du classement. Si les Wasseigeois ont progressé, la colonne de gauche est toujours une utopie. " Mais je reste très content de mes gars , assure Jonathan Huens, le coach. Notamment parce que notre niveau de jeu est très bon. Il y a peu de matchs où je me suis dit que nous n’avions pas développé un beau football. On mérite le double de points, au minimum. Je continue de faire confiance aux jeunes et, comme Faimes B, cela va finir par payer un jour ou l’autre. "