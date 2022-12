Football - P4A (bilan de mi-saison) : Faimes B est-il encore trop jeune ?

Un leader, la pièce manquante

Si les Faimois peuvent toujours croire au titre, les deux rencontres perdues face à Limont et Vaux-Borset ont permis de révéler au grand jour le plus gros problème des Étoilés. "Il nous manque un gars capable de mettre le pied quand il faut ou un vieux briscard, précise Sylvain Collot. Quand on affronte une équipe qui nous rentre dedans, on se retrouve dans la difficulté."

Il n’empêche, Faimes B a montré en début de championnat qu’il avait la carrure d’un champion. " Je ne pense pas que le gain de la première tranche ait changé notre approche. Les gars sont toujours autant motivés à faire mieux que la saison passée", poursuit l’entraîneur adjoint.

Janvier, le mois crucial

Avec un groupe composé de jeunes joueurs, le mois de janvier s’annonce capital pour la suite de la saison. "Beaucoup seront en pleine période d’examens. La trêve aura fait du bien au noyau et les batteries seront chargées. Si on veut atteindre nos objectifs, on ne peut plus se permettre de perdre de bêtes points", assure Sylvain Collot. Geer B, Limont et Vaux-Borset, les trois concurrents de Faimes B pour le titre, ont connu un regain de forme en cette fin d’année au contraire des Étoilés. Loin d’être inquiétant pour le T2 faimois. "Chaque équipe va avoir une période creuse. J’espère simplement qu’on ne va pas en connaître une deuxième de suite", rigole Sylvain Collot, conscient que la fin de saison s’annonce mouvementée.