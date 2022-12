Football - P4A (bilan de mi-saison) : Engis a mis du temps avant de trouver son rythme

Il n’empêche qu’Engis a su relever la tête et terminer l’année 2022 en boulet de canon pour signer un probant 18 sur 21. "Notre large victoire (NDLR: 6-2) face à Jehay B est le tournant de notre championnat. Là, on a pris conscience qu’on pouvait figurer dans le Top 5, glisse Olivier Noël. Ces dernières semaines, on a enfin vu le vrai visage d’Engis. Les joueurs forment un vrai groupe et je n’ai presque plus de joueurs absents ou blessés."