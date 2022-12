Football - P2A (bilan de mi-saison) : Huy B a de l’ambition à revendre

Henrick Kinet n'a que 19 ans mais ces derniers mois ont accéléré son passage chez les adultes, humainement et sportivement. "Je n'avais en effet été appelé que deux fois en P3 la saison dernière. Cette saison marque, donc, vraiment mon entrée dans le monde du foot senior", commente le jeune flanc gauche offensif. Et quelle entrée ! "J'étais sur le banc lors du match inaugural face à Flémalle et j'avoue que ça me faisait râler. Quand le coach m'a fait monter au jeu, j'ai eu à cœur de lui prouver ce que je valais et j'ai inscrit le but du 3-3 face à un des favoris au titre. Sur les dix-huit matchs, j'en ai joué quinze pour un total de sept buts et de cinq assists."

Le garçon a donc été décisif à plus d'une reprise mais le succès actuel de Huy B est avant tout celui d'un collectif. "Nous formons effectivement un bon groupe composé de quelques plus anciens et d'une majorité de jeunes qui en veulent. Le tout dirigé par un très bon staff. Il faut dire que notre début de compétition fut idéal avec ce 11/15 qui a boosté notre confiance. Entre la mi-octobre et début novembre, nous avons connu une baisse de régime avec un 0/15 qui ne nous a toutefois pas déstabilisés car nous avons terminé l'année par un 9/12 avec, notamment, un succès à Momalle."

Fort de ses 27 points, Huy B est donc quasiment sauvé, ce qui était son objectif initial. Actuellement huitième, il ne compte pas en rester là. "Notre ambition n'a pas de limites. Selon moi, nous avons le groupe pour nous rapprocher du Top 5", ponctue Henrick Kinet.