Waremme Volley (bilan de mi-saison) : "Après un tel début, je reste sur ma faim", explique Pierre Honnay

Pierre Honnay, quel bilan dressez-vous de cette première partie de saison ?

Il est mitigé, mais ce n’est pas du tout négatif. D’abord, on a découvert une équipe avec de nouvelles valeurs. Rapidement, tout s’est très bien mis en place. Et le groupe a affiché une mentalité de battant et qui ne lâchait rien. Malheureusement, on a connu pas mal de blessures. Forcément, après un tel début de saison, je reste sur ma faim car, au complet, ce groupe-là peut réaliser de gros résultats.

Cette série de victoires n’a-t-elle pas permis à certains de se voir déjà en haut de l’affiche ?

Honnêtement, non. On a plutôt savouré le moment présent. À titre personnel, je suis surtout fier de voir évoluer cette équipe. Les victoires, c’est bien, mais c’est surtout la manière, avec des gars qui se battent, qui est primordial. Cela fait longtemps qu’on n’avait plus vu ça à Waremme.

L’apport de Fred Servotte n’est pas étranger à ce nouveau visage.

Le coach ne cesse de montrer l’exemple. D’ailleurs, un joueur me l’a signalé récemment. Il m’a dit: "On a envie de se battre pour ce coach, il bosse comme un fou." Le comité est hyper heureux de son travail. Il montre beaucoup plus que ce qu’il avait laissé entrevoir en fin de saison dernière. Dès sa prise de fonction, on a senti du changement. Moi, je retrouve le Fred que j’ai côtoyé il y a quelques années. Il prend toutes les décisions en collaboration avec ses joueurs. Il a tout compris au management moderne.

La Coupe de Belgique, ça reste un bon souvenir ?

Ce fut extraordinaire. Alors, oui, on pourrait dire qu’on a eu des matchs plus simples mais ce n’est pas le cas. On a affronté les deux leaders de la Ligue B et, à chaque fois, c’était très serré. Forcément, les deux rencontres face à Menen (NDLR: en demi-finale) me restent un peu en travers de la gorge. Il y a des regrets car, au complet, je suis certain qu’on aurait pu rivaliser davantage. Néanmoins, cette aventure a permis au groupe d’engranger de la confiance. C’est important dans le processus.

Au niveau des satisfactions, plusieurs joueurs se sont mis en évidence.

Au début de saison, j’ai apprécié la progression d’un Jippe Schroeven. De par son attitude, il a pris confiance et c’était le mec qui faisait tenir la baraque. Ensuite, je soulignerai évidemment l’apport de Roman Abinet. C’est lui qui, lors des dernières rencontres, a permis à Waremme de rester dans le match. Enfin, j’aimerais mettre en évidence Tim Verstraete. Il ne fait jamais de bruit mais qu’est-ce qu’il est important ! Il est très calme et communique beaucoup. Je savais qu’il était comme ça et il n’a pas déçu. C’est le joueur le plus constant de cette année.

A contrario, lors de certaines rencontres, on a senti que Waremme lâchait prise par moments.

Je ne peux pas vous donner tort. Durant ce début de saison, on a eu deux, trois sets où il n’y avait aucune réaction dans le chef des joueurs. Ça, pour un comité, c’est très dur à vivre.

Pour la saison prochaine, des joueurs sont-ils déjà prolongés ?

Je peux affirmer que Vandooren, Van Loon et Schroeven seront toujours présents avec nous en 2023-2024. Notre objectif, c’est de rester avec la majorité des joueurs. Le groupe vit bien et il ne manque qu’un ailier supplémentaire pour être encore plus compétitif. Fred ? J’espère qu’il sera encore avec nous. Ce sera à lui de choisir mais le club veut qu’il reste, oui.

Vous évoquiez les nombreuses blessures qui touchent le noyau waremmien. Pour la reprise, tous les joueurs seront-ils aptes ?

On sera presque au complet. La blessure de Pierre Perin sera derrière lui. Le seul point d’interrogation concerne Martin Lallemand. On ne sait pas encore s’il pourra jouer ou non. On aura donc dix joueurs sur onze qui seront prêts.