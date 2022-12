Lensois B espérait faire un peu mieux

Avec un noyau qui n’a presque pas changé par rapport à l’année passée, Lensois B a néanmoins joué de malchance. "On joue bien mais, par moments, on passe à côté de certains matchs. Avec sept points en plus, le bilan aurait été très bon. Ici, je reste sur ma faim, explique le coach des Patronnés, qui se veut, comme à son habitude optimiste. Je reste persuadé qu’avec un tel groupe, on peut mieux faire. L’ambiance est excellente et les joueurs restent motivés."