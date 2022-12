Football - P3A (bilan de mi-saison) : Vyle-Tharoul a réussi son pari

Guillaume Pessotto, cette troisième place, vous vous y attendiez au début de la saison ?

G.P.: Je m’attendais à être dans le Top 5, même si ce n’était pas l’objectif du club car la quasi globalité du noyau venait de vivre une saison de merde (sic). On voulait d’abord retrouver du plaisir mais oui, au vu de la qualité dans le groupe, on pouvait s’imaginer vivre cette saison.

Vyle-Tharoul doit-il croire en la montée ?

G.P.: Personnellement, ce n’est pas un objectif absolu, non. Maintenant, je ne suis pas dans la tête des autres gars de l’équipe. Pour le titre, on peut dire que c’est mort, Thisnes est trop loin. Après, le tour final, ça reste une loterie. Je pense qu’il faut avant tout terminer cette saison en beauté et prendre du plaisir.

Comment va l’ambiance au sein du groupe ?

G.P.: Elle va très bien, merci (sourire). Nous sommes bien, même si nous venons de vivre deux semaines de championnat particulières avec des malades et des blessés. Nous avons même dû nous rendre à Oleye avec seulement douze joueurs, dont Jean Coune qui n’avait plus joué depuis le match aller et notre deuxième gardien au back. Mais l’ambiance est saine, il y a parfois des prises de tête comme partout mais nous avons l’avantage de tous nous connaître. Il n’y a pas de sous-groupe.

Prolonger en novembre, est-ce trop tôt ?

G.P.: Oui et non. C’est vrai que ça reste fort tôt et je peux comprendre que certains mangent leur parole. Mais si c’est, comme ici, pour le bien du groupe, alors je ne vois pas le problème. Maintenant, je peux comprendre les critiques.

Si vous deviez vous donner une note pour ce premier tour sur 10, ça serait… ?

G.P.: Je me donne 6/10 car j’ai évolué un peu partout sur le terrain et 8/10 pour l’équipe.