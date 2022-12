Football - P3A (bilan de mi-saison) : Maxim Thirion : « La force de Warnant B ? Son incroyable groupe »

Et avec sept roses plantées, Maxim Thirion fait du bien pour son retour chez les Verts. À 30 ans, le buteur est épanoui et explique la recette miracle pour des résultats aussi bons. "Si ce n’est pas une surprise pour moi de nous voir bien plus haut que le maintien, j’avoue que je ne m’attendais pas à un tel enchaînement de victoires. Notre force ? Son groupe. On joue pour le plaisir et ça fonctionne. Car, si on se souvient bien, on commence par un 0/12 et on arrive à se relever à Oleye."