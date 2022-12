Football - P3A (bilan de mi-saison) : Marc Rizzato, président de Hognoul : « Nous sommes très déçus »

Après une saison mitigée, Hognoul voulait frapper un grand coup cette saison avec, pour objectif, de titiller le tour final. Mais force est de constater que, pour les hommes de Fabrice Morgante, cette première grosse partie de championnat est décevante. Treizième avec autant d’unités au compteur, Hognoul est englué dans le bas de tableau et concerné par la lutte pour le maintien. Un calvaire à vivre pour Marc Rizzato, le président du club. " Sportivement, nous sommes tous très déçus de cette première partie de saison. On voulait jouer les premiers rôles et, finalement, on se retrouve à lutter pour notre survie. "